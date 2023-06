Apoio a vítimas de assédio no Ensino Superior em debate no Parlamento

Em debate estão quatro projetos de lei do Bloco de Esquerda, do Livre, do PAN e do Chega.



Na proposta do Bloco, um dos objetivos é punir com uma pena de até três anos de prisão quem cometer o crime de assédio sexual qualificado.



O debate acontece dois dias depois de o Governo ter anunciado a criação de uma comissão que vai definir uma estratégia de prevenção do assédio nas universidades e politécnicos, na sequência de denúncias em várias instituições.