Apoio da Cruz Vermelha a pessoas sem teto aumentou 76% em 2024

À Antena 1, a coordenadora da área social da Cruz Vermelha, Joana Rodrigues, explica que as equipas de rua verificaram um aumento do número de pessoas em situações vulneráveis, sem casa para morar.As equipas de rua prestam apoio ao nível da alimentação, do vestuário, mas também encaminham as pessoas para outras respostas sociais a que podem recorrer.A Cruz Vermelha dá também conta de que o número médio de refeições diárias servidas aumentou 34%.Joana rodrigues justifica estes números com o acentuar da crise social e habitacional no país.