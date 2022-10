Apoio de 125 euros é pago a partir de hoje por transferência bancária

Vão receber este valor as pessoas que, no IRS do ano passado, tenham declarado rendimentos inferiores a 2.700 euros brutos mensais. As finanças começam também a pagar os 50 euros por cada dependente. Ao todo, o Governo estima fazer 500 mil transferências bancárias, por dia, durante 10 dias.