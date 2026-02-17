Apoios à reconstrução. Governo avisa contra pedidos fraudulentos

Não para de aumentar o número de pedidos de ajuda para a reconstrução de casas e indústria, mas o Executivo avisa que não há espaço para pedidos fraudulentos.



Arruda dos vinhos foi o concelho escolhido pelo ministro da Economia, que visitou esta terça-feira três estradas afetadas pelas intempéries. A autarquia local aponta prejuízos na ordem dos 25 milhões de euros, mas tem 22 milhões em orçamento para todo o ano.



Castro Almeida pediu transparência e garantiu que todos os danos vão ser verificados, caso a caso, para evitar situações de aproveitamento.