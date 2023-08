Após polémica. Manuel Clemente recusa nome na ponte sobre o Trancão

“O Patriarcado de Lisboa informa que D. Manuel Clemente pediu para não se efetivar a atribuição do seu nome à ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão”, refere um comunicado divulgado esta segunda-feira, adiantando que oDe acordo com a nota, citada pela agência Lusa, “a Jornada Mundial da Juventude quis ser, muito pelo contrário, uma ocasião de reencontro de todos, em favor de uma sociedade mais justa e solidária”.

A ponte da polémica

Na passada sexta-feira a, que liga a capital a Loures,Na altura, em comunicado, a autarquia revelava que o nome da nova ponte, construída para a Jornada Mundial da Juventude e inaugurada em julho, seria uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos.

Para já, depois de a polémica sobre o nome da ponte rebentar, a autarquia de Lisboa afirma que Carlos Moedas não vai falar sobre o assunto. Do lado de Loures, o presidente da autarquia ainda não se manifestou.

Na sexta-feira, o comunicado da Câmara de Lisboa revelava que o nome da ponte fora comunicado ao presidente da autarquia de Loures, Ricardo Leão, que considerou tratar-se de “uma boa opção e um justo reconhecimento”.dirigidas ao município de Lisboa e de Loures, umas a favor e outras contra.. PS, BE e Livre na Câmara de Lisboa criticaram o incumprimento das regras de atribuição de topónimos relativamente ao nome do cardeal Manuel Clemente para a ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão, anunciado sem votação prévia.A ponte tem cerca de 560 metros e liga os concelhos de Lisboa e Loures, sendo feita, maioritariamente, de madeira e aço.

Petições contra

A primeira a ser criada foi intitulada “ petição para que a nova ponte sobre o rio Trancão não tenha o nome de Cardeal Dom Manuel Clemente ”.Para os subscritores, “perpetuados durante décadas por elementos da Igreja. Representa também um desrespeito pelo dinheiro do cidadão comum, que paga do seu próprio bolso para ver dignificadas figuras que pouco ou nada fizeram pela cidade de Lisboa”.Para os subscritores, “Lisboa merece melhor, que nomes escolhidos promíscua e levianamente para enaltecer os egos daqueles que mantém poder à custa do silêncio dos mais desafortunados. Ao início da tarde a petição tinha 3.249 assinaturas.A segunda petição a surgir - e a que reunia, ao início da tarde, mais de 17 mil assinaturas - é “ pela alteração do nome previsto para a ponte Lisboa /Loures no Parque Tejo ”.Dirigida ao presidente da Câmara de Lisboa,”.Em declarações à RTP, Tiago Rolino, autor e subscritor da petição, afirmou que "o que mais importa são as vítimas, as mais de 4.800 vítimas identificadas e apontadas pela Comissão Independente".”.Relembram que “e “acresce o facto de este cardeal ser, inclusive, o protagonista da mais curta liderança de um patriarca de Lisboa em mais de um século”.“Sendo a ponte um dos equipamentos que foi pago com recurso a dinheiros públicos, que todos os portugueses irão pagar com assinalável esforço, o mínimo exigível será que se homenageie quem tenha factualmente marcado a diferença ou sido autor de feitos que mereçam destaque no nosso município”, sublinham.Tiago Rolino aponta ainda o dedo a Carlos Moedas que acusa de "cavalgar nestas Jornadas Mundiais da Juventude para que a sua imagem fosse catapultada em perspetivas políticas e de alavancamento político”.“É esse o nosso principal objetivo”, acrescenta o autor da

E a favor

A petição " Queremos o nome de D. Manuel Clemente para a ponte pedonal no Parque Tejo " reunia ao início da tarde desta segunda-feira 534 assinaturas e foi a terceira a surgir.Os signatários recordam que “e o seu modo de agir e de viver foi sempre um grande exemplo e um modelo de vida cristã e de cidadania”.E que,“O Estado Português é laico mas o seu povo é também em grande parte cristão e se revê nos valores cristãos e humanos transmitidos pela fé cristã”, acrescentam os subscritores.Na subscrição, lê-se ainda: “. Não que o Patriarca Emérito precise disso para que sempre o valorizemos e nos recordemos dele, mas porque é de justiça. Porque ele não pode ser alvo de tantos ódios e de todos os preconceitos que existem contra a Igreja católica”.Na petição endereçada à câmara Municipal de Lisboa, os subscritores apelam ainda que “o nome seja mantido como foi já comunicado pela Câmara Municipal de Lisboa e concordado pela Câmara Municipal de Loures.

A última petição a surgir no site peticaopublica.com é endereçada aos presidentes das câmaras de Lisboa e de Loures e os subscritores defendem que “seja oficialmente atribuído ao Parque Urbano Tejo-Trancão o nome de Parque Papa Francisco, fazendo assim memória deste acontecimento único para as nossas duas cidades”.







Os signatários recordam a Jornada Mundial da Juventude como um “grande evento marcante para todos os jovens que nele participaram (mais de milhão e meio) e também para os mais de 500 milhões de pessoas que assistiram no mundo inteiro à beleza única do Tejo que banha estas duas cidades”.



Intitulada “ JMJ. Saudação e apelos aos presidentes da câmara de Lisboa e Loures" , a petição que ao início da tarde contava com 7.526 assinaturas defende que se mantenha o nome de Manuel Clemente para a ponte sobre o Rio Trancão.“Fica assim para memória vindoura o nome de um grande bispo do Patriarcado de Lisboa, uma instituição histórica do território que compreende as duas cidades ligadas por essa ponte. Dom Manuel Clemente contribui de forma decisiva para a revitalização da sociedade civil católica e teve também uma enorme influência na sociedade portuguesa durante o seu pontificado”.“Nestes dez anos do seu pontificado Dom Manuel Clemente foi um homem que soube fazer pontes entre a Igreja e a sociedade. A decisão de atribuir o seu nome a esta ponte é um justo reconhecimento do seu papel na sociedade”, acrescentam.