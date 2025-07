App Guia-NOS para pessoas cegas testada no concerto do Muse

Os testemunhos do músico e fotógrafo guineense Aliu Baio, Afonso Machado e Marta Brás que estiveram entre o grupo de pessoas com deficiência visual que participaram na experiência.A última noite da 18ªedição do Nos Alive, teve o recinto esgotado. A banda britânica Muse fez uma homenagem ao jogador português Diogo J, o baixista vestiu uma camisola da seleção nacional com o número 21 e o nome do jogador. Foi um pormenor assinalado durante a experiência piloto com a app Guia-NOS.