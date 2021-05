APP Lisboa Romana. Património arqueológico no ecrã do telemóvel

Ao cruzar-se com placas nos passeios a dizer Lisboa Romana com QR codes associados, pode estar junto a um vestígio arqueológico romano. Apontando o telemóvel com a APP fica a saber o que esconde o subsolo de Lisboa, para que servia esse achado, e ainda, aceder a fotografias das escavações ou videos explicativos sobre a história desse sítio.







Foi o que fizeram as estudantes Erasmus, Marzena e Justyna. Vêm da Universidade de Wroclaw e frequentam o Curso de Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ao visitarem a cidade, reconhecem a utilidade da APP Lisboa Romana.







QR code no passeio, com o ecrã do telemóvel. A APP liga-se com a base de dados do site Lisboa Romana e a informação surge rapidamente. As alunas polacas escolhem a opção de língua inglesa e ficam a saber que estão junto ao Felicitas Iulia Olisipo.

"É muito útil porque antes de entrar no museu posso saber através do QR code toda a informação do que podemos ver", diz Justyna. Marzena acrescenta, "Através da APP podemos ter esta informação curta e rápida e ver fotos do que existe dentro do museu ou sítio arqueológico. Podemos decidir melhor o que fazer na visita." |