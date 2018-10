APRE aplaude aumento extraordinário das pensões

Foto: Andreas Gebert - Reuters

Esta é uma das medidas anunciadas pelo PCP no âmbito das negociações do Orçamento do Estado com o Governo.



Maria Rosário Gama, presidente da APRE, sublinha que esta é uma boa notícia e relembra que este é o terceiro aumento num espaço de três anos, o que repõe "alguma qualidade de vida" a quem tem pensões mais baixas.



Também a partir do início do próximo ano, os trabalhadores com 63 anos e 43 de carreira contributiva vão poder reformar-se sem a penalização de 14 por cento do fator de sustentabilidade.