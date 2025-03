Apreendidos 4,2 milhões de euros e 369 veículos no combate ao tráfico de droga em 2024

De acordo com o Relatório Anual de 2024 de Combate ao Tráfico de Estupefacientes em Portugal, apresentado hoje na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, no ano passado foram apreendidos 4.166.109,24 euros em moeda comunitária e mais 57.044,590 euros em divisas estrangeiras.

No total, foram apreendidos 4.223.153,74 euros, menos 306.964,48 euros do que em 2023.

O documento, que reúne dados da PJ, da GNR, da PSP, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), da Polícia Marítima (PM) e da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), mostra ainda que em 2024 foram apreendidos no âmbito do combate ao tráfico de droga 369 veículos: 322 automóveis, duas carrinhas, quatro camiões,34 motas e ciclomotores e sete embarcações.

"Em 2024, comparativamente a 2023, foram apreendidas mais 44,8% de viaturas (no geral), situação oposta à ocorrida desde 2021, em que o número de viaturas apreendidas vinha a decrescer", lê-se no documento.

No ano passado, foram ainda apreendidas 179 armas, 772 balanças, seis iPads e dois telefones satélite.

"Uma das mais importantes vertentes do combate ao tráfico de estupefacientes consiste na apreensão de bens e valores que resultam ou são utilizados na prática deste ilícito", sublinham as autoridades.