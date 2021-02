Apreensão de droga. João Loureiro é um dos suspeitos para a polícia brasileira

O ex-presidente do Boavista estava a bordo do voo privado que transportou 578 quilos de droga de São Paulo para Salvador da Baía. Os factos descobertos agora desmentem João Loureiro e desvendam a verdadeira história por detrás deste trafico internacional de droga, avaliado em 250 milhões de euros.