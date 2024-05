Apresentado Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

Adam Wilson - Unsplash

A cerimónia promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil vai contar com a presença da ministra da Administração Interna.



Antes da chegada do calor intenso, quem vive em aldeias rodeadas de floresta, onde o risco de incêndio é mais elevado, tem estado a receber formação no âmbito do programa "Condomínio de Aldeia".



Em Seia, no distrito da Guarda, foram cinco as aldeias abrangidas.



A repórter Fátima Pinto esteve na aldeia de Corgas, localizada no Parque Natural da Serra da Estrela, e registou os conselhos para prevenir incêndios de grandes dimensões.