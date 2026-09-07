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Aprovada nova linha de financiamento de 1,5 mil milhões para habitação social
A primeira fase prevê a construção ou reabilitação de 50 mil casas destinadas à população mais vulnerável. Acordo para a primeira tranche, no valor de 500 milhões de euros, foi assinado esta segunda-feira.
O Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovaram uma nova linha de financiamento no valor de 1,5 mil milhões de euros para a habitação acessível, revela um comunicado conjunto do Ministério das Infraestruturas e Habitação e do Ministério das Finanças.
O acordo com o BEI para a primeira tranche, no valor de 500 milhões de euros, foi assinado esta segunda-feira. “As habitações a financiar enquadram-se no 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que visa apoiar a promoção de soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. O objetivo é melhorar as condições de vida das famílias mais vulneráveis e aumentar a oferta pública de habitação em todo o território nacional”, lê-se no comunciado enviado às redações.
O acordo com o BEI para a primeira tranche, no valor de 500 milhões de euros, foi assinado esta segunda-feira. “As habitações a financiar enquadram-se no 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que visa apoiar a promoção de soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. O objetivo é melhorar as condições de vida das famílias mais vulneráveis e aumentar a oferta pública de habitação em todo o território nacional”, lê-se no comunciado enviado às redações.
O executivo entende que “a nova linha de crédito vai permitir aos municípios concretizar as respostas sociais na habitação que ficaram fora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo condições mais vantajosas, taxas de juro mais baixas e períodos de carência mais longos”.