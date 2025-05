O Infarmed aprovou o financiamento do primeiro medicamento psicadélico para tratamento da depressão grave. O fármaco à base de escetamina só vai poder ser aplicado em adultos que não tenham respondido a pelo menos a três outros tratamentos com antidepressivos e em meio hospitalar.

Perante os riscos do uso destas substâncias, os médicos vão receber formação antes do tratamento e têm ter consentimento informado dos doentes.



Uma medida que, para a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, tardava, mas que é fundamental no aumento de opções terapêuticas comprovadas.