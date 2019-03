Aquário Vasco da Gama liberta peixes de água doce

Bogas e ruivacos do oeste são espécies em perigo.



Os peixes vão ser lançados em Grândola, Monchique e Mafra já a partir de quinta-feira, como conta a jornalista Carolina Soares.



Uma ação do Aquário vasco da Gama em parceria com a Quercus, a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa e com o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente do Instituto Universitário de Ciências Sociais de Lisboa.