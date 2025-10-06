"Aqui Contigo Pediátrico". Projeto apoia crianças e jovens em cuidados paliativos e seus pais em Coimbra e Leiria

Ao longo de três anos, está previsto o acompanhamento de cerca de 250 crianças e jovens. Mas a população envolvida até final será mais ampla, porque também os pais e os profissionais de saúde receberão apoio no âmbito desta iniciativa da Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), explicou à agência Lusa a coordenadora Raquel Gomes.

"Nunca tínhamos trabalhado com este público-alvo. O número que avançámos foi uma estimativa: chegar a 250 crianças", disse a responsável, lembrando que esta é uma segunda geração do projeto "Aqui Contigo", dedicado a adultos, "pessoas em fase mesmo terminal, nos últimos dias e horas de vida".

Com crianças, "a esperança de recuperação é muito maior" e, por isso, os tratamentos passam por criar "um espaço de encontro, arte e amor para eles [crianças e jovens] e suas famílias", que se prolonga por muito mais tempo.

"E felizmente muitas recuperam".

"Mas tudo é novo ainda para nós", reconheceu a especialista da SAMP, admitindo "expectativas e alguns receios".

Essas reservas confirmaram-se: se, por um lado, "a família que precisa e que nos recebe, nos quer lá de novo", por outro há adolescentes que "não querem abrir a porta, porque estão de facto numa fase de depressão".

Os tratamentos hospitalares, muitas vezes prolongados, provocam sofrimento que "Aqui Contigo Pediátrico" procura aliviar. "O objetivo é ajudar a relaxar e atenuar um bocadinho a dor, e também aliviar a dor dos pais". O trabalho abrange também pais em luto.

As sessões são constituídas por "encontros ancorados no som, na música, no vínculo e na empatia da compaixão", criando "espaços seguros onde a comunicação se fortalece e as emoções podem ser expressas livremente".

Atualmente estão envolvidos desde bebés de 23 meses a adolescentes de 17 anos. O público-alvo engloba ainda profissionais de saúde dos serviços paliativos e oncológicos.

"Às vezes saímos de lá com a respiração um bocadinho apertada. Apesar de já termos dez anos de experiência a lidar com esta temática - de vida em risco -, aqui vimos muitas vezes os pais para `cima` e a tentar [reagir] e a criança muito para `baixo`. Não estava a contar com isto", confessou Raquel Gomes.

Com os musicoterapeutas da SAMP, nesta missão estão um escritor e um fotógrafo. "O Paulo Kellerman escreve histórias e o Joaquim Dâmaso fotografa. Estamos a fazer um catálogo deste projeto. É bonito verem-se as coisas a construir ali e a criança que fica a querer desenhar para a história feita para ela. Cria-se um vínculo muito bonito e para nós é muito gratificante: é o que nos faz continuar a crer".

"Aqui Contigo Pediátrico" arrancou no início de 2025, com apoio do Fundação "la Caixa"/BPI e o município de Leiria. Mas, a partir deste mês, ganhou nova dimensão com a aprovação da candidatura ao programa Portugal Inovação Social, no âmbito das Parcerias para a Inovação Social.

Semanalmente, até 2027, as atividades da SAMP decorrem em unidades hospitalares e domicílios, incluindo o Hospital de Oncologia Pediátrica, na Unidade de Cuidados Paliativos Pediátricos e na Casa Acreditar, em Coimbra, e na Pediatria do Hospital Santo André e acompanhamento em casas, em Leiria.