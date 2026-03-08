Diário de reportagem
Uma equipa de jornalistas da RTP viveu por dentro o quotidiano das casas abrigo para vítimas de violência doméstica. Comemos, dormimos, acordámos junto de mulheres e crianças que deixaram tudo para trás para salvar a vida. Histórias de terror, casas transformadas em prisões - mas também relatos de superação e coragem.
Ao longo desta semana partilhamos algumas notas de reportagem. Aqui dentro de Casa, em dois episódios, é emitida a 11 e 12 março na RTP1.
Ana Luísa Rodrigues (Jornalista), Joana Almeida e Soraia Maia (Imagem), Vanessa Brízido (Edição), Doina Rotaru (Grafismo), Sara Piteira (Multimédia)
Violência Doméstica – Informação:
Tlf: 800 202 148 | SMS: 3060