Aqui dentro de casa

Tarde. Tempo quente. Algures no norte do país.

Chegamos ao local num carro sem identificação. A equipa técnica recebe-nos e as crianças vêm logo atrás, curiosas. Mostram onde vamos dormir, num quarto com casa de banho, igual aos de todas as famílias acolhidas. Vinte metros quadrados para uma cama, um beliche, uma secretária, um roupeiro.

É um lugar repleto de histórias de sofrimento, mas logo no primeiro dia testemunhamos uma festa de aniversário. Os aniversários das crianças são sempre assinalados, pois é preciso contrariar a tristeza e cultivar a alegria…

Uma menina faz 5 anos e escolheu o unicórnio como tema. As crianças estão animadas, as mães não estão menos. Azáfama a enfeitar a mesa, a colar balões, a pôr os chapéus nas cabeças.Depois do jantar, é o parabéns a você. 'Beatriz', 29 anos, está emocionada: "Como eu nunca tive nada disto, gosto que os meus filhos tenham. Só a carinha dela a distribuir o bolo e os sacos das gomas aos coleguinhas…"