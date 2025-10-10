País
Aquífero que abastece Alcácer do Sal e Grândola está a abater
Foto: Nuno Patrício - RTP
Está literalmente a abater a terra em grande parte da região de Alcácer do Sal e Grândola. O programa Copernicus, da União Europeia, revela abatimentos de vários centímetros ao longo dos últimos cinco anos.
O alerta do Laboratório Nacional de Energia e Geologia junta-se ao de vários especialistas que denunciam a extração excessiva de água na zona. Aos empreendimentos turísticos e campos de golfe juntam-se milhares de hectares de agricultura intensiva.
