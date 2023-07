Aquisição e venda de imóveis. Altice abre investigação interna após detenção de Armando Pereira

dirigida a indivíduos e entidades externas ao grupo,

“Com efeito imediato (…) o Grupo Altice pediu às sociedades participadas que: suspendam qualquer pagamento às entidades visadas pela investigação; suspendam qualquer nova ordem de compra (individual ou parte de um contrato principal) com estas entidades; e [que] seja reforçado o processo de aprovação do Grupo relativamente a qualquer ordem de compra”, sublinha o grupo num comunicado que chegou esta tarde às redações.



O texto termina com a Altice a sublinhar que “continuará a tomar todas as decisões no interesse das suas sociedades participadas, acionistas, fornecedores e clientes”, sendo que “informará oportunamente sobre os desenvolvimentos relevantes”.



A decisão da Altice foi comunicada na sequência das detenções de três pessoas, entre as quais o número dois da Altice, Armando pereira, após buscas feitas à sua casa, em Vieira do Minho, estando em causa suspeitas dos crimes de corrupção passiva e ativa no sector privado, branqueamento de capitais e fraude fiscal.





A Altice Portugal já antes havia confirmado que fora alvo de buscas pelas autoridades portuguesas em cumprimento de um mandado, emitido pelo Ministério Público. Segundo a investigação, terá havido ainda violação do processo decisório do grupo Altice que terá lesado quer a empresa, quer o Estado.



"Os factos indiciam práticas de deslocalização fictícia da domiciliação fiscal de pessoas e de sociedades, com aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira", explicitou o DCIAP, acrescentando que "esses factos são suscetíveis de constituir crimes de fraude fiscal qualificada, sendo estimado que a vantagem ilegítima alcançada pelos suspeitos em sede fiscal tenha sido superior a 100 (cem) milhões de euros".



Um dos negócios agora investigados envolve a venda de quatro prédios em Lisboa a fundos imobiliários por 15 milhões de euros.