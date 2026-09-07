Arábia Saudita. Empresas portuguesas avançam em força na área da saúde

Arábia Saudita. Empresas portuguesas avançam em força na área da saúde

Inteligência artificial, novas tecnologias na medicina e saúde, são o começo de uma jornada a caminho da internacionalização das empresas portuguesas.

Cristina Borges - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Cristina Borges - RTP Antena 1

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A DigestAID, a ITGEST Group, a Ciberbit e a NB Clinic, são as empresas que assinaram memorandos, durante a 7.ª Reunião Oficial Conjunta dos Conselhos Empresariais Portugal-Arábia Saudita, que decorreu na CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

Mas as parcerias tendem a aumentar, os sauditas dizem que este é o momento para os empresários portugueses se lançarem na sua internacionalização, naquele país.

Segundo Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal, depois da saúde outras parecerias poderão chegar, na área do desporto ou mesmo no turismo.

A missão saudita esteve, em Portugal, tendo visitado várias empresas, no Porto e Lisboa, entre 25 de agosto e 1 de setembro.

O número de empresas portuguesas na Arábia Saudita tem aumentado. Neste momento são cerca de 60.


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