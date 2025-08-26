Área ardida corresponde a 3% do território nacional. Governo afasta falhas na prevenção
Portugal é mesmo o pais da União Europeia com maior percentagem de área ardida. Este ano já arderam em Portugal quase 279 mil hectares de terreno, o que corresponde a cerca de 3 por cento do território nacional. Os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais revelam que em 2025 já ardeu em Portugal uma área três vezes superior à média das duas últimas décadas.
Entrevistado na RTP3, o ministro da Agricultura rejeita que o governo tenha falhado na prevenção dos incêndios. José Manuel Fernandes garantiu, esta noite, na RTP 3, que o executivo de Luís Montenegro implementou mais medidas em ano e meio do que os governos PS em oito anos.
O ministro diz que apenas 4% do território que ardeu correspondia a áreas de eucalipto.
José Manuel Fernandes defendeu a pastorícia extensiva para reduzir a carga combustível.
O governo garante que verba destinada a apoiar as vitimas dos incêndios começa a ser paga já na proxima semana.
O mais extenso de sempre
No mapa dos incêndios e de acordo com o relatório provisório, o incêndio de Arganil foi o maior de sempre em Portugal. O fogo começou com uma trovoada seca junto à aldeia histórica de Piódão e alastrou a sete municípios.
Durante12 dias arderam 64 mil hectares de floresta, mato e terrenos agrícolas.
Para o combate foram mobilizados diariamente cerca de 1500 bombeiros , que tiveram o apoio de mais de 15 meios aéreos.
