Área ardida corresponde a 3% do território nacional. Governo afasta ter falhado na prevenção

O mais extenso de sempre

Entrevistado na RTP3, o ministro da Agricultura rejeita que o governo tenha falhado na prevenção dos incêndios. José Manuel Fernandes garantiu, esta noite, na RTP 3, que o executivo de Luís Montenegro implementou mais medidas em ano e meio do que os governos PS em oito anos.O ministro diz que apenas 4% do território que ardeu correspondia a áreas de eucalipto.José Manuel Fernandes defendeu a pastorícia extensiva para reduzir a carga combustível.O governo garante que verba destinada a apoiar as vitimas dos incêndios começa a ser paga já na proxima semana.No mapa dos incêndios e de acordo com o relatório provisório,O fogo começou com uma trovoada seca junto à aldeia histórica de Piódão e alastrou a sete municípios.Para o combate foram mobilizados diariamente cerca de 1500 bombeiros , que tiveram o apoio de mais de 15 meios aéreos.