Área Metropolitana de Lisboa. Entradas e saídas condicionadas a testes ou certificados

, indicou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva ao início da tarde de quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros.Além da apresentação do certificado digital ou de um teste negativo, mantêm-se as 18 exceções previstas na lei, desde logo os “motivos de saúde ou outros motivos de urgência imperiosa”.

A Área Metropolitana de Lisboa abarca 18 concelhos: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.





Lisboa e Sesimbra estão agora no nível de risco muito elevado, dado que registaram, à segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - ou acima de 480, se se tratar de concelhos de baixa densidade populacional.

Os demais 16 municípios da Área Metropolitana estão no nível de risco elevado. Registaram uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.



Testes negativos e certificados







“A partir deste momento, passa a ser possível sair e entrar da Área Metropolitana com um teste, seja ele PCR [realizado nas últimas 72 horas] ou de antigénio [nas últimas 48 horas], bem como com o certificado digital que já está disponível no site do SNS e que pode ser descarregado, em como a pessoa tem a vacinação completa ou em como é recuperada da doença Covid-19 nos últimos meses”, adiantou ontem Mariana Vieira da Silva.



Osvendidos em farmácias não servem, explicou a ministra. Isto porque “”.

Até aos 12 anos de idade, não é necessária a apresentação de qualquer teste.



Mapa de risco

Vinte e oito dos 278 concelhos de Portugal Continental apresentam, pela segunda avaliação consecutiva, taxas de incidência superiores aos limiares definidos. Vinte e cinco municípios estão no nível de risco elevado e três (Albufeira, Lisboa e Sesimbra) no nível de risco muito elevado. Vinte e oito dos 278 concelhos de Portugal Continental apresentam, pela segunda avaliação consecutiva, taxas de incidência superiores aos limiares definidos. Vinte e cinco municípios estão no nível de risco elevado e três (Albufeira, Lisboa e Sesimbra) no nível de risco muito elevado.Os restantes 250 concelhos estão na atual fase do desconfinamento, em vigor desde 10 de junho. Entre estes, porém, há 19 em alerta, por registarem pela primeira vez uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - ou acima de 240 se forem concelhos de baixa densidade populacional.

A governante salientou ainda que se mantém a fiscalização nas estradas por parte das forças de segurança.As medidas adotadas pelo Executivo visam “a contenção” da variante Delta do coronavírus, cuja incidência é maior em Lisboa e Vale do Tejo.O Conselho de Ministros aprovou ainda o decreto-lei que regulamenta o certificado digital Covid-19 da União Europeia, que inclui dados sobre a vacinação e resultados de testes do titular, O documento é emitido pelas autoridades de saúde. Em Portugal, entrará em vigor a 1 de julho.