País
Arganil, Poiares e Góis. Incêndio em resolução com mais de 500 operacionais ainda no terreno
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou a previsão de tempo quente de nove a 11 distritos do território continental, a maior parte até às 18h00 de terça-feira.
O incêndio que lavrou no sábado no centro do país entrou em fase de resolução durante a última madrugada, depois de as chamas se terem acercado de casas na aldeia de Sabouga, no concelho de Vila Nova de Poiares. Pelo menos três bombeiros sofreram ferimentos.
Ao início da manhã deste domingo, permaneciam no terreno mais de meio milhar de operacionais. O combate às chamas chegou a mobilizar 806 bombeiros, apoiados por 260 viaturas e 15 meios aéreos.
Este incêndio resultou de três ignições, cuja origem vai agora ser objeto de investigação. Uma combinação de temperaturas elevadas, vento intenso e acessos complexos dificultou as movimentações do dispositivo.
Dois dos fogos começaram ao início da tarde perto de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, e o terceiro deflagrou em Murganheira, Pombeiro da Beira, no concelho de Arganil.
As condições alteraram-se, todavia, com a chegada da noite e, já durante a madrugada, os bombeiros conseguiram dominar o fogo.A situação mais difícil teve lugar na aldeia de Sabouga, onde dois bombeiros ficaram feridos, um dos quais o comandante dos Bombeiros de Arganil, que foi atropelado por uma viatura da Guarda Nacional Republicana.
Alguns moradores, que viram as chamas próximas das habitações, descreveram uma intervenção eficaz por parte dos bombeiros. Outras povoações que chegaram a estar na linha de fogo foram Chapinheira e Vila Nova de Ceira, no vizinho concelho de Góis. Mas seriam dadas como fora de perigo pelas 23h30. Neste concelho, seis pessoas foram deslocadas de três localidades por precaução, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Nuno Bandeira, citado pela agência Lusa. Telejornal | 20 de setembro de 2020
O IPMA decidiu entretanto alargar de nove a 11 distritos de Portugal Continental o aviso de tempo quente.
Os distritos de Lisboa e Setúbal estão sob aviso amarelo, com previsão de temperatura máxima elevada, até às 19h00 de segunda-feira.
Já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém encontram-se debaixo de aviso amarelo, devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”, até às 18h00 de terça-feira.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três. É emitido quando se verifica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do quadro meteorológico.
Este domingo, estão em perigo máximo de incêndio mais de 60 municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.
Em risco muito elevado encontra-se a quase totalidade do território continental e em risco elevado estão cerca de 30 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria, Vila Real, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.
A subida gradual de temperatura, a partir deste fim de semana, tem por base, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a “influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.
c/ Lusa
Ao início da manhã deste domingo, permaneciam no terreno mais de meio milhar de operacionais. O combate às chamas chegou a mobilizar 806 bombeiros, apoiados por 260 viaturas e 15 meios aéreos.
Este incêndio resultou de três ignições, cuja origem vai agora ser objeto de investigação. Uma combinação de temperaturas elevadas, vento intenso e acessos complexos dificultou as movimentações do dispositivo.
Dois dos fogos começaram ao início da tarde perto de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, e o terceiro deflagrou em Murganheira, Pombeiro da Beira, no concelho de Arganil.
As condições alteraram-se, todavia, com a chegada da noite e, já durante a madrugada, os bombeiros conseguiram dominar o fogo.A situação mais difícil teve lugar na aldeia de Sabouga, onde dois bombeiros ficaram feridos, um dos quais o comandante dos Bombeiros de Arganil, que foi atropelado por uma viatura da Guarda Nacional Republicana.
Alguns moradores, que viram as chamas próximas das habitações, descreveram uma intervenção eficaz por parte dos bombeiros. Outras povoações que chegaram a estar na linha de fogo foram Chapinheira e Vila Nova de Ceira, no vizinho concelho de Góis. Mas seriam dadas como fora de perigo pelas 23h30. Neste concelho, seis pessoas foram deslocadas de três localidades por precaução, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Nuno Bandeira, citado pela agência Lusa. Telejornal | 20 de setembro de 2020
O IPMA decidiu entretanto alargar de nove a 11 distritos de Portugal Continental o aviso de tempo quente.
Os distritos de Lisboa e Setúbal estão sob aviso amarelo, com previsão de temperatura máxima elevada, até às 19h00 de segunda-feira.
Já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém encontram-se debaixo de aviso amarelo, devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”, até às 18h00 de terça-feira.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três. É emitido quando se verifica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do quadro meteorológico.
Este domingo, estão em perigo máximo de incêndio mais de 60 municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.
Em risco muito elevado encontra-se a quase totalidade do território continental e em risco elevado estão cerca de 30 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria, Vila Real, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.
A subida gradual de temperatura, a partir deste fim de semana, tem por base, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a “influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.
c/ Lusa