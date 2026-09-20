Arganil, Poiares e Góis. Incêndio em resolução com mais de 500 operacionais ainda no terreno

A situação mais difícil teve lugar na aldeia de Sabouga, onde dois bombeiros ficaram feridos, um dos quais o comandante dos Bombeiros de Arganil, que foi atropelado por uma viatura da Guarda Nacional Republicana.

Telejornal | 20 de setembro de 2020





O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três. É emitido quando se verifica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do quadro meteorológico.





c/ Lusa

O incêndio que lavrou no sábado no centro do país entrou em fase de resolução durante a última madrugada, depois de as chamas se terem acercado de casas na aldeia de Sabouga, no concelho de Vila Nova de Poiares. Pelo menos três bombeiros sofreram ferimentos.. O combate às chamas chegou a mobilizar 806 bombeiros, apoiados por 260 viaturas e 15 meios aéreos.. Uma combinação de temperaturas elevadas, vento intenso e acessos complexos dificultou as movimentações do dispositivo.As condições alteraram-se, todavia, com a chegada da noite e,Alguns moradores, que viram as chamas próximas das habitações, descreveram uma intervenção eficaz por parte dos bombeiros.. Mas seriam dadas como fora de perigo pelas 23h30. Neste concelho, seis pessoas foram deslocadas de três localidades por precaução, segundo o vice-presidente da Câmara Municipal, Nuno Bandeira, citado pela agência Lusa.Este domingo,Em risco muito elevado encontra-se a quase totalidade do território continental e em risco elevado estão cerca de 30 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Leiria, Vila Real, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.A subida gradual de temperatura, a partir deste fim de semana, tem por base, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a “influência de um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se entende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo o transporte de uma massa de ar de origem continental (quente e seco) sobre a Península Ibérica”.