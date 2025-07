Argentino evadido de Vale de Judeus extraditado para Portugal

Em comunicado, a PJ refere que a entrega às autoridades portuguesas aconteceu em "estreita articulação com a Procuradoria-Geral da República", na sequência do pedido de extradição apresentado e concedido por Espanha.



A PJ recorda o historial deste detido agora extraditado, sublinhando a "extensa carreira criminal" ligada à criminalidade organizada e violenta, nomeadamente assaltos a bancos.



"Investigado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo desta PJ, pela prática de múltiplos assaltos à mão armada, veio então a ser detido conjuntamente com os demais elementos integrantes de uma associação criminosa que só se dedicava ao cometimento de crimes violentos. Cumpria uma pena de prisão de 20 anos, com data da primeira reclusão a 16 de novembro de 2016", recordou a PJ, que destacou ainda a cooperação da polícia espanhola na recaptura de três dos cinco evadidos da cadeia de Vale de Judeus.



Em 7 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.



Os reclusos, todos já recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.