Arguido na Operação Vórtex. Miguel Reis renuncia ao mandato na Câmara de Espinho

(em atualização)







"Na sequência das diligências efetuadas no âmbito da Operação Vórtex, tomei, de livre e espontânea vontade, a decisão de renunciar, com efeitos imediatos, ao mandato para o qual fui eleito na Câmara Municipal de Espinho e, consequentemente, nas instituições onde, por inerência de funções, representava a autarquia", anunciou o autarca sociaista em comunicado.





"Uma renúncia que se estende às funções que exercia nos diferentes níveis de organização do Partido Socialista".





O socialista Miguel Reis foi detido na terça-feira no âmbito da Operação Vórtex, devido a acusações de corrupção envolvendo interesses imobiliários. Arquiteto, professor e investigador, o autarca do distrito de Aveiro foi eleito para o cargo nas autárquicas de 2021, com 40,23 por cento dos votos, e renunciou agora também às funções de presidente da comissão política do PS de Espinho, para o qual foi reeleito em outubro de 2022.