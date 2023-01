Operação Vórtex. Autarca de Espinho aguarda medidas de coação

Em causa está a

Os cinco suspeitos passaram a última noite no estabelecimento prisional anexo às instalações da Polícia Judiciária no Porto.





Em comunicado remetido na terça-feira às redações, a Polícia Judiciária adiantava ter realizado, “através da Diretoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público - DIAP Regional do Porto”, uma “uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira”.

A Judiciária indicou ainda que "os detidos, um titular de cargo político, um funcionário da autarquia e três empresários, encontram-se".





“A investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos”. Na Operação Vórtex, que contou com a presença de magistrados do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional Porto, estiveram envolvidos investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, bem como peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.





Além dos cinco detidos, está igualmente a ser investigado o alegado envolvimento de um vice-presidente do PSD. A investigação começou em 2018, quando o social-democrata Joaquim Pinto Moreira era presidente da Câmara Municipal de Espinho.



. Para já, o vice do PSD não é arguido, mas a casa do ex-autarca foi alvo de buscas e o próprio confirma que viu apreendidos um computador e um telemóvel.