Arguidos no caso da bastonária da Ordem dos Enfermeiros foram absolvidos

O Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu esta segunda-feira o atual, a ex-bastonária dos enfermeiros e outras 11 pessoas ligadas à Ordem pelo alegado desvio, em 2016, de 63 mil euros da associação profissional.



A ex-bastonária Ana Rita Cavaco e o atual bastonário Luís Filipe Barreira, juntamente com outras pessoas ligadas à Ordem dos Enfermeiros, respondiam por peculato e falsificação.



A acusação baseava-se em alegações de que foram forjadas viagens fictícias em 2016 para desviar cerca de 63.000 euros da Ordem.



Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes justificou a absolvição com o facto de se ter instalado uma "dúvida séria e razoável" de que os arguidos tenham praticado os crimes.





A 28 de maio, nas alegações finais do julgamento iniciado em janeiro, o Ministério Público pediu pena suspensa para todos os arguidos, incluindo para o atual bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, e para a sua antecessora, Ana Rita Cavaco.



Já a defesa de 12 dos 13 arguidos pugnou pela absolvição, enquanto a da 13ª acusada, que confessou parcialmente os atos imputados, admitiu a condenação apenas por falsificação de documento.





c/ Lusa