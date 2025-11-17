Armando Vara detido e levado para o EPL para cumprir pena

Armando Vara tinha sido condenado a cinco anos e meio de prisão em cúmulo jurídico pelas penas nos processos Face Oculta e Operação Marquês, sendo que já cumpriu cerca de três anos.





Segundo fonte prisional, Vara foi levado pela PSP de Odivelas e está neste momento a ser admitido no estabelecimento prisional de Lisboa, mas poderá ser transferido para outra cadeia nos próximos dias, nomeadamente para a Carregueira ou para Évora.





Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal confirmou que Armando Vara teria de cumprir mais dois anos e meio de prisão.



O recurso da defesa do antigo ministro foi rejeitado depois de em julho de 2024 o tribunal judicial da comarca de Lisboa decidir que Armando Vara deveria cumprir esses dois anos e meio de prisão.



Armando Vara já cumpriu pena no estabelecimento prisional de Évora por causa do Processo Face Oculta.



Foi libertado em outubro de 2021 no âmbito da pandemia de covid.