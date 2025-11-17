País
Armando Vara detido e levado para o EPL para cumprir pena
O antigo ministro foi detido na noite desta segunda-feira e levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprir dois anos e meio de pena de prisão.
Armando Vara tinha sido condenado a cinco anos e meio de prisão em cúmulo jurídico pelas penas nos processos Face Oculta e Operação Marquês, sendo que já cumpriu cerca de três anos.
O recurso da defesa do antigo ministro foi rejeitado depois de em julho de 2024 o tribunal judicial da comarca de Lisboa decidir que Armando Vara deveria cumprir esses dois anos e meio de prisão.
Armando Vara já cumpriu pena no estabelecimento prisional de Évora por causa do Processo Face Oculta.
Foi libertado em outubro de 2021 no âmbito da pandemia de covid.
Voltaria a ser condenado num processo separado da Operação Marquês.