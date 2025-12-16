Armas apreendidas. Oito detidos nos distritos de Viseu e Porto

Uma operação da Guarda Nacional Republicana efetuada esta terça-feira em Moimenta da Beira, Vila Nova de Paiva e Paredes, nos distritos de Viseu e do Porto, levou à detenção de oito pessoas.





"Foi possível efetuar a detenção de oito indivíduos - sete masculinos e um feminino - com idades compreendidas entre os 23 e os 58 anos", adiantou à RTP o tenente Tiago Figueiredo, comandante do Destacamento da GNR de Moimenta da Beira, do Comando Territorial de Viseu.





Os alegados crimes investigados neste processo são ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e detenção de arma proibida. "Foi possível apreender 31 armas, sendo destas várias armas de fogo, armas brancas e também armas utilizadas com o objetivo de agressão", descreveu ainda o comandante. Os mandados foram emitidos no quadro de um processo-crime sob investigação, desde agosto, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, após "desacatos". , descreveu ainda o comandante.





Ao todo, foram efetuadas nove buscas domiciliárias e 23 não domiciliárias, "em veículos e em armazéns agrícolas".





A operação mobilizou perto de 80 militares da GNR de diferentes destacamentos e postos dos distritos de Viseu e Porto.





Os oito detidos vão ser ouvidos na quarta-feira, pelas 14h00, no Tribunal de Viseu.



