Arnaut defende que medidas propostas pelo BE afugentam investidores

Em entrevista ao podcast "A Lei e a Prática", do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, Arnaut defende que as medidas propostas pela Esquerda afugentam os investidores.E, por isso, o quase desaparecimento do partido de Mariana Mortágua é um sinal positivo.José Luís Arnaut, que também foi ministro nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, defende nesta entrevista, que o governo deve dar prioridade às reformas na Justiça.Arnaut diz que o país vive um momento histórico para fazer essas mudanças no setor.