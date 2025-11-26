Arquidiocese de Évora alerta para tentativas de fraude por mensagens de `email`

Em comunicado, esta estrutura da Igreja Católica revelou ter tido conhecimento de que "há sacerdotes e leigos a receberem" mensagens de correio eletrónico de remetentes que "se fazem passar pelo arcebispo de Évora com pedidos de resposta".

"Alerta-se que se trata de uma fraude e pede-se que se ignorem esses `emails` e que bloqueiem esses remetentes", realçou, adiantando que "a Arquidiocese de Évora dará conhecimento desta fraude às autoridades competentes".

Segundo a Arquidiocese de Évora, as tentativas de fraude tiveram origem em endereços como padredonparo@aol.com, revdminssecr@yahoo.com, douggreighos@gmail.com, entre outros.

Contactada pela Lusa, uma fonte desta estrutura da Igreja indicou que os pedidos de resposta nas mensagens "eram muito genéricos", como, por exemplo, "preciso que trate de um assunto" ou "tenho um pedido que preciso que você resolva para mim hoje".

A mesma fonte contou que, pelo menos, uma pessoa respondeu à mensagem, acabando por se aperceber da fraude quando lhe foi pedido que comprasse um vale de oferta e enviasse o código de acesso para aquele endereço de correio eletrónico.

De acordo com a fonte da Arquidiocese de Évora, as mensagens fraudulentas e informações que possam ser relevantes estão a ser reunidas para serem entregues, nos próximos dias, ao Ministério Público (MP).