Arquipélago da Madeira e distrito de Faro sob aviso amarelo para tempo quente

O IPMA disse que a ilha do Porto Santo, as costas sul e norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

No caso do distrito de Faro, o tempo quente será sentido "em especial no barlavento e no interior", sublinhou o IPMA, em comunicado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos, acompanhados de trovoada, com o vento em geral fraco do quadrante leste e poeiras em suspensão.

As temperaturas vão variar entre os 23 e os 29 graus Celsius no Funchal, os 23 e os 28 graus no Porto Santo e os 24 e os 33 graus em Faro.