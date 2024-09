Arranca a fase de julgamento da Operação Vórtex

Foto: Sara Piteira - RTP

No banco dos réus estão, entre outros, dois antigos presidentes da Câmara de Espinho.



Para além dos antigos autarcas Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira, também se sentam no banco dos réus o empresário Paulo Malafaia, também suspeito de corrupção do processo originado pela operação Babel, que envolve o antigo vice presidente da Câmara de Gaia, e ainda o antigo chefe do departamento de urbanismo na Câmara de Espinho.