Marcelo Rebelo de Sousa está no distrito de Leiria, onde arrancam as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e da Comunidades Portuguesas. As comemorações este ano passam por três das localidades mais atingidas pelos fogos florestais.

Começaram com o içar da bandeira nacional no memorial das vítimas dos incêndios no concelho de Pedrógão Grande.