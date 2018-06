Arrancaram as comemorações do 10 de Junho nos Açores

RTP09 Jun, 2018, 13:10 / atualizado em 09 Jun, 2018, 13:29 | País

O chefe de Estado está em São Miguel desde sexta-feira. O primeiro-ministro junta-se, ao final da tarde deste sábado, a estas comemorações.





Juntos vão ter no Palácio de Sant'Ana uma receção comemorativa do 10 de Junho. À noite vão assistir a um concerto na Igreja Paroquial de São José e a um espetáculo de fogo de artifício.





As comemorações oficiais do Dia de Portugal só terminam na segunda-feira, nos Estados Unidos, com passagens por Boston e Providence.





Dia de Portugal pelo mundo

Esta manhã, depois do içar a bandeira, Marcelo Rebelo de Sousa visitou toda a zona de atividades militares e destacou a importância das forças armadas que, considerou, representam um valor inestimável e uma profissão com futuro.

Em 2016, ano em que tomou posse como chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acertado com o primeiro-ministro em que as celebrações começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes portuguesas.



Nesse ano, o Dia de Portugal foi celebrado em Lisboa e Paris e, em 2017, no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo.



Este ano cabe aos Açores, mais concretamente a Ponta Delgada, receber a primeira parte das comemorações, viajando depois o Presidente da República e o chefe do executivo para os Estados Unidos, país onde vivem cerca de 1,4 milhões de portugueses e lusodescendentes, estimando-se que 70% sejam de origem açoriana.



Contudo, será ainda em Ponta Delgada, no domingo, que se fará a tradicional Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, que contará com a participação de mais de mil militares dos três ramos das Forças Armadas.



Ausentes desta cerimónia estarão este ano os líderes partidários, à exceção do presidente do PS, o açoriano Carlos César.



O presidente do PSD, Rui Rio, estará na Guiné-Bissau, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, em Paris (França), a coordenadora do BE, Catarina Martins, em Lisboa, e o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, passará o dia no Alentejo.



A Ponta Delgada, em representação do PSD irá Paulo Mota Pinto, presidente do Conselho Nacional do partido, pelo CDS-PP estará o deputado Telmo Correia, enquanto os comunistas escolheram Vítor Silva, coordenador regional do PCP/Açores. O BE não estará representado nas cerimónias oficiais do 10 de Junho, como é habitual.







C/ Lusa