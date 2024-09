A previsão é que 60% das escolas comecem já hoje as atividades. Os estabelecimentos de ensino têm até à próxima segunda-feira para iniciarem as atividades letivas.



Os sindicatos do setor são unânimes: a falta de professores vai ser uma dura realidade também este ano letivo. Consideram que as medidas do Governo podem mitigar algumas dificuldades mas também criam desigualdades.