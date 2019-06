Arrendamento acessível em Lisboa e Porto a partir de julho

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Em entrevista à Antena 1, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, explica o tipo de rendimentos que é preciso ter para poder ter acesso a este programa.



O jornal Público dá esta quinta-feira alguns exemplos do que pode significar este programa de arrendamento acessível. O mesmo diz, por exemplo, que um senhorio não pode cobrar mais do que 1150 euros por T2 em Lisboa e mais de mil no Porto.



A secretária de Estado sublinha ainda que pode haver diferenças de preços para casas mais ou menos iguais.



Este novo programa de arrendamento acessível será anunciado oficialmente esta quinta-feira.