Arruda dos Vinhos. Autarca descreve "cenário dantesco, de autêntica atividade sísmica"

Este responsável já pediu que fosse declarada a situação de calamidade, mas ainda não recebeu resposta.





“Tenho a expetativa que seja agora em Conselho de Ministros, esta quinta-feira. Penso que aquilo que existe no terreno (…) é de calamidade, quero crer que só falta declarar esse estado”, declarou.

Em entrevista à RTP esta terça-feira, Carlos Alves adiantou que ainda há 25 vias cortadas na totalidade e outras 12 a ser monitorizadas. “De uma forma completamente livre e desimpedida só [existe] uma, o que dificulta o trânsito de pessoas e bens”, explicou.O autarca disse ainda que, quando o ministro das Infraestruturas esteve em Arruda dos Vinhos e visitou um dos troços mais afetados, a estrada do Lapão, mostrou-se “sensível àquela situação de catástrofe”.O presidente da Câmara espera que o Executivo conceda apoios rapidamente. “O Governo central tem aqui um papel fundamental para aquilo que é a fase seguinte (…), que é dar respostas para tornar circuláveis estas vias”, apelou.Carlos Alves disse ainda que se mantém o risco de derrocadas e que há registo de 22 habitações que sofreram danos.Além disso, muitas pessoas continuam sem eletricidade e água. Os serviços, nomeadamente escolas, continuam a enfrentar dificuldades.Há também 61 desalojados, com a autarquia a prestar apoio psicológico aos habitantes que atravessam situações mais duras.