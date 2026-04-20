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Arruda dos Vinhos. LNEC avalia casas destruídas por tempestades enquanto autarquia quer recorrer à banca por atraso nos apoios do governo
Dezenas de casas destruídas pelas tempestades de fevereiro em Arruda dos Vinhos vão começar a ser avaliadas por técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). A Câmara quer auscultar entidades bancárias para ter verba para fazer obras necessárias.
Fotografias: Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Em causa estão habitações de cerca de 60 pessoas do concelho que ficaram desalojadas e que aguardam pela reconstrução e pelo regresso a casa.
O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves refere à rádio pública que: “houve um entendimento de que havia a necessidade de uma avaliação mais profunda, nomeadamente naquilo que é a questão das habitações, em particular numa zona muito afetada, que é a zona do Lapão. Em que tem de haver essa avaliação para se perceber que tipo de requalificação é que vai ser feita nas habitações; se ela é possível, em que moldes é que ela tem que ser feita para avançarmos porque são as vidas das pessoas que estão em pausa”, explicou.
Presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos vai propor que autarquia avance com pedido de empréstimo à Banca
O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos diz à rádio pública que é grande a preocupação dado que o municipio tem um orçamento de 22 milhões de euros; estimando-se prejuízos das tempestades nas várias frentes acima dos 25 milhões de euros, o que receberam até agora do governo foi um adiantamento de 583 mil euros. E defende Carlos Alves que sendo assim a autarquia vai ter que pedir um empréstimo à Banca para solucionar problemas urgentes para a população. Senão "Como é que se governa?" questiona o autarca.
O concelho foi um dos mais afectados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, que deixaram um rasto de destruição no território, também ao nível das estradas.