Art no Esgoto em 12 locais emblemáticos da cidade de Lisboa

A iniciativa tem a autoria do artista plástico Gilberto Gaspar, que veste as ruas de Lisboa com Arte e leva as pessoas a olhar para onde normalmente não olham: o chão.36 tampas de esgoto, com 12 imagens da cidade podem ser encontradas, em especial junto a locais emblemáticos e aos principais monumentos da capital.​Uma iniciativa que ajuda a desvendar o serviço de saneamento "escondido" debaixo do chão, mas que é essencial para a saúde e qualidade de vida de milhões de pessoas.





A repórter Arlinda Brandão mostra-nos esta Art no Esgoto.