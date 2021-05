Artes marciais. Federação sob investigação do Ministério Público

Há suspeitas de fraude e favorecimento do Instituto Português da Juventude à Federação Portuguesa de Lohan Tao e Kempo. Os fundadores da modalidade acusam o IPDJ de ter favorecido esta federação com o estatuto de utilidade pública desportiva, apesar de na altura do pedido esta nem sequer ter a designação Kempo no nome.