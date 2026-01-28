Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras

A passagem da tempestade Kristin por Torres Vedras deixou esta noite árvores de grande e médio porte e postes de energia elétrica caídos e vários estabelecimentos destruídos, incluindo uma grande oficina cujo teto voou com o vento.



"Temos muitas ocorrências. Há árvores de grande porte tombadas junto à Câmara Municipal, também no emblemático jardim da Graça, ficaram vários estabelecimentos destruídos - o teto da oficina Banix desapareceu e há muitos estragos, por exemplo. Também na Escola Secundária Madeira Torres", disse à Lusa o vereador torreense para a Proteção Civil, Diogo Guia.

A mesma fonte adiantou que é um cenário que se repete um pouco por todo aquele concelho, igualmente nas zonas mais rurais.