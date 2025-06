As agressões de movimentos de extrema-direita analisadas por especialistas

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A Antena 1 ouviu dois especialistas sobre os vários ataques levados a cabo por movimentos de extrema-direita na última semana, em Portugal. No 10 de junho, David Munir, líder da mesquita central de Lisboa foi alvo de insultos racistas. Na terça-feira à noite, um ator da Barraca foi agredido à entrada para um espetáculo com os mesmos argumentos. No Porto foram agredidas voluntárias que distribuíam comida a sem-abrigo.