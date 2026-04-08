"As famílias sentem-se". Valpaços avança com apoios para população enfrentar crise e aumento de preços

Jorge Pires, presidente da Câmara Municipal de Valpaços, em declarações à Rádio Pública diz que

O pacote de medidas, que já está em vigor e que se estende até 30 de junho, inclui a isenção de pagamento de refeições escolares para a totalidade dos alunos do agrupamento de escolas, a redução em 50% do tarifário da água, saneamento e resíduos sólidos, nos primeiro e segundo escalões de consumo, para a totalidade dos clientes com contratos do tipo doméstico, e cabazes alimentares às famílias em situação de vulnerabilidade económica.

Para apoiar quem tem créditos bancários de habitação própria, prevê uma comparticipação com o aumento da taxa de juro, que tem como limite mensal 50 euros por agregado familiar e corresponde a 50% do aumento do juro em relação à prestação paga em março, um apoio dirigido a famílias residentes no concelho, com crédito à habitação própria e permanente sobre imóveis localizados também no concelho, mas com condições.





Apoios da Câmara de Valpaços a Empresas e Setor Social Para tentar dinamizar a economia, a autarquia vai isentar do pagamento de taxas devidas pela ocupação de esplanadas, bem como do pagamento de taxas devidas pela ocupação de bancas, lugares de terrado e feiras, neste caso estendendo o apoio até 31 de dezembro.



Até ao final de junho, os clientes com contratos do tipo comércio/indústria e com consumo efetivo de água beneficiarão de uma redução em 50% do tarifário da água, saneamento e resíduos sólidos, para o primeiro e segundo escalões de consumo.



Para o setor social e bombeiros, a Câmara vai avançar com uma comparticipação nos gastos com a aquisição de combustíveis, até ao final deste semestre.



No caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, a comparticipação com os combustíveis corresponde a cinco cêntimos por litro, desde que o preço do combustível seja superior em mais de 10 cêntimos relativamente ao preço médio registado na semana de 02 a 06 de março, e tem como limite 50 euros mensais por viatura e 10.000 euros por instituição.



Está ainda prevista uma comparticipação em 20% nos gastos com a aquisição de bens alimentares quando adquiridos a produtores e/ou comerciantes locais, e tem como limite 20 euros mensais por utente e 10.000 euros por instituição.



Para as duas corporações de bombeiros, o apoio nos combustíveis é idêntico, mas tem como limite 100 euros mensais por viatura e 10.000 euros por instituição, estando ainda prevista uma comparticipação com os gastos relacionados com a reparação de viaturas afetas ao socorro.



As medidas aplicadas até 30 de junho e que vão ter um orçamento de 250 mil euros serão reavaliadas no final desse período.

O município quer ainda atribuir um incentivo ao transporte público,do seu domicílio fiscal ou, se superior, com uma justificação médica ou escolar.