As imagens da passagem de ano em Portugal

Foto do fogo de artifício no Funchal: Homem de Gouveia - Lusa

Na Madeira, milhares de madeirenses e turistas espalhados por diversos locais da baía e anfiteatro do Funchal, voltaram a assistir a um dos maiores festivais de pirotecnia dos festejos de passagem de ano. O espetáculo pirotécnico durou oito minutos.



No Porto, houve fogo de artificio durante oito minutos, na Praça da República. O humorista Francisco Menezes fez a contagem decrescente. A noite foi de muita música e animação. Carolina Deslandes e Richie Campbell foram alguns dos músicos a compor o cartaz.



O Algarve é um dos locais de eleição para os festejos de fim de ano. Mais de 200 mil pessoas escolheram Albufeira para assinalar a entrada em 2024. A música ficou a cargo dos The Gift. Para além do fogo de artificio na Praia dos Pescadores houve também um espétaculo acrobacia aérea.



Em Coimbra, também houve festa. Centenas de pessoas concentraram-se na ponte de Santa Clara para ver o espétaculo de pirotecnia. Foram sete minutos de fogo de artificio. Em Coimbra o anfitrião musical foi Tony Carreira.



Em Lisboa a praça do Terreiro do Paço, encheu-se para a passagem de ano. Do Castelo, era possível ver a cidade iluminada com o fogo de artifício, lançado a partir da praça e do rio Tejo. O espectáculo durou 13 minutos e juntou milhares de pessoas.