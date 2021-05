As regras para ir à praia

Os banhistas vão ter de ter uma distância mínima entre as toalhas de um metro e meio.



A Polícia Marítima vai estar atenta às novas regras desta época balnear.



Haverá multas para quem estiver a jogar raquetes na praia, para quem não usar máscara no acesso ao areal e também para quem se dirigir a uma praia que já esteja completamente lotada.



São as regras que constam de um decreto-lei, aprovado no Conselho de Ministros da semana passada, que deverá ser publicado nos próximos dias.