As três vagas da Pandemia em Portugal

Assistimos depois a um achatamento da curva e um planalto com poucos casos até ao início de outubro. Mesmo assim, o verão teve mais casos do que outros países europeus, o que afetou gravemente a nossa industria turística.



Depois veio a segunda vaga, com o dia 4 de novembro a atingir o pico, com o registo de 7.497 casos. Olhando para a média semanal de casos, torna-se claro que a terceira onda da pandemia começou sem que esta segunda tivesse terminado.



A 29 de dezembro, a média semanal de casos era de 3.049, e a partir daí tudo piorou. No dia 28 de janeiro deste ano, Portugal registou 16.432 novos casos, o valor mais alto da pandemia no país.



Éramos então o pior país do mundo em número de casos e de mortes por cem mil habitantes, com uma média semanal de casos de 13.200 e mais de 200 mortos por dia, com picos que ultrapassaram 300 mortos por dia.



Nas últimas semanas o número de novas infeções caiu a pique. Hoje registaram-se 691 novos casos de Covid-19.