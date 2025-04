ASAE assegura que não existem riscos de segurança alimentar

Foto: Aliff Danial Zahiruddin - Unsplash

Apesar dos receios de alimentos estragados pela falta de refrigeração, o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica diz que não foram encontradas situações de risco.



Ouvido pela Antena 1, Luís Lourenço sublinha que os operadores estão cada vez mais preparados para lidar com situações como esta.



O inspetor-geral da ASAE explica também que não há um período definido para o tempo que os alimentos podem estar descongelados. Depende do tipo de alimento, do tipo de eletrodoméstico e do uso. Portanto, cabe ao utilizador avaliar caso a caso.