ASAE e Polícia Marítima apreendem mais de duas toneladas de bivalves

“Durante esta ação, foram apreendidas cerca de 2,5 toneladas de amêijoa japónica, tendo sido ainda encerrada uma estrutura de apoio logístico, dedicada à comercialização ilícita de moluscos bivalves não depurados”.

Foram instaurados dois processos de contraordenação por alegada “falta de licenciamento das instalações”, além de “incumprimento das regras de rotulagem em géneros alimentícios e falta de documentação obrigatória”.

“Cerca de 2,5 toneladas” de “moluscos bivalves vivos” foram apreendidas, esta semana, numa ação de fiscalização que envolveu a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Polícia Marítima de Lisboa. A operação, indica um comunicado divulgado esta quarta-feira, teve por alvo “um armazém clandestino”.“A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Regional do Sul, em colaboração com a Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) e com o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, realizou ontem uma ação de fiscalização conjunta, dirigida a um armazém clandestino”, lê-se na nota agora difundida.Na estrutura visada pelos agentes, procedia-se, segundo o comunicado, àFoto: ASAE“Foie ainda, por constituir infração grave às normas de segurança alimentar e de conservação de produtos de origem animal”, lê-se ainda no texto.“Esta intervenção conjunta insere-se numa estratégia alargada de combate à apanha e comércio ilegal de recursos marinhos, com envolvimento de várias entidades de fiscalização e investigação criminal, tendo como principal objetivo desmantelar redes criminosas responsáveis pela recolha e escoamento sistemático de amêijoa japónica, frequentemente com destino ao mercado estrangeiro e à margem das condições sanitárias exigidas por lei”, sublinha a ASAE.